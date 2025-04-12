Мелитополь, 12 апреля, 2025, 17:17 — ИА Регнум. В Мелитополе Запорожской области открыли бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Об этом 12 апреля сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Telegram/Балицкий Евгений

«Вместе с лётчиком-космонавтом Российской Федерации, Героем России, членом Общественного совета при Минприроды России Фёдором Юрчихиным открыли памятник лётчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Юрию Гагарину в Мелитополе», ― написал Балицкий в Telegram-канале.

Глава Запорожской области отметил, что Юрий Гагарин, прославивший страну, советских людей и советскую науку, в очередной раз доказал, что сильнее и мудрее нет ни государства, ни народа.

Памятник установили неподалёку от школы имени Юрия Гагарина, на перекрестке улиц Гагарина и Екатерины Великой. Он представляет собой постамент с установленным на нём бюстом первого космонавта.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 апреля в поздравлении работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики отметил, что легендарный старт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется эпохальным событием XX столетия и великим триумфом Отечества. По словам главы государства, этот праздник объединяет все поколения граждан страны.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. В Советском Союзе соответствующий праздник — День космонавтики — установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года.

Монументы Юрию Гагарину установлены почти в двух десятках российских городов. Кроме того, памятник космонавту есть в парке Матарам на юге Джакарты в Индонезии, а также в Китае, на Кубе, в Мексике, в Палестине, в США, Франции, Тунисе, Словении и ещё как минимум в десяти странах мира.