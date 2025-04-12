Киев, 12 апреля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении ещё четырёх чиновников и бизнесменов. Соответствующий указ 12 апреля появился на сайте его офиса.

Global Look Press/Handout/Ukrainian Presidential

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 апреля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в публикации.

Глава киевского режима включил в санкционный список сроком на десять лет бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины, первого вице-премьера, экс-главу Нацбанка Сергея Арбузова, экс-секретаря Совбеза Украины Андрея Клюева, совладельца бизнес-центра «Гулливер» в Киеве и торговой сети «Эльдорадо» Виктора Полищука, совладелицу IBOX BANK и основательницу находящейся под санкциями «Финансовой Компании Лео» Алёну Шевцову.

Отмечается, что их активы будут заморожены, указанным чиновникам и бизнесменам также запретили вести экономическую деятельность в стране.

Днём ранее, 11 апреля, сразу несколько российских журналистов попали под санкции Киева. В частности, в перечень вошли военный корреспондент RT Мурад Газдиев, корреспонденты RT Хассан Насср и Иван Полянский, операторы Александр Жуков, Михаил Кондаков, Сергей Дубровин, ассистенты операторов Николай Бочаров и Андрей Пелешок.

Санкции подразумевают лишение всех украинских госнаград, блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Зеленский ввёл в действие персональные санкции против бывшего президента Украины, лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим).