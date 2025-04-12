Прага, 12 апреля, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Чешский экс-вратарь Доминик Гашек заявил, что дед канадского хоккеиста Уэйна Гретцки не имеет никакого отношения к России. Об этом сообщает iSport.

Adam Hunger/AP/TASS Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки и российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин

«Его дед, насколько мне известно, был наполовину белорусом, наполовину украинцем. Так что он, скорее всего, не имел никакого отношения к России», — цитирует издание слова Гашека.

Так бывший чешский вратарь ответил на слова Гретцки, который заявил, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука побил русский хоккеист Александр Овечкин.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» побил державшийся 26 лет рекорд канадца Гретцки, забив 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере.

Президент России Владимир Путин поздравил Овечкина с рекордом. Президент выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.

НХЛ признала Овечкина первой и единственной звездой игрового дня. Россиянину присвоили все звёзды, которые, как правило, получают три лучших хоккеиста.

По словам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, Овечкину удалось сделать то, что многие считали невозможным. Беттмэн назвал россиянина одним из величайших хоккеистов и подарил ему картину художника Тони Харриса, созданную специально к новому рекорду.