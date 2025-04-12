Минск, 12 апреля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Основными причинами вооружённого конфликта на Украине послужили разрушение экономики и национализм. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами.

Алексей Куденко/РИА Новости

Он признался, что часто задумывается о произошедшем в братской стране и о том, имеют ли к этому отношение Россия и российский президент Владимир Путин.

«В основе лежало разрушение экономики. Вспомните, что было накануне конфликта на Украине — обнищавшие люди и супербогатые олигархи. Им подкинули национализм и крайнюю форму — фашизм», — сказал Лукашенко.

По его словам, когда в Одессе сжигали Дом профсоюзов, то считали, что люди там — чужой национальности. Поэтому с национализмом нужно быть очень осторожными, резюмировал глава государства.

В марте в интервью американскому блогеру Марио Науфалу Лукашенко заявил, что Путин принял решение о начале спецоперации не только из-за расширения НАТО на восток, но и в связи с возникшими на Украине угрозами. При этом он подчеркнул, что российский лидер без промедления продемонстрировал готовность к переговорам, по итогам которых Россия хотела прийти к договорённостям о нейтральном статусе Украины, денацификации, демилитаризации, отсутствии угрозы для русских и прекращении дискриминации русскоговорящих.