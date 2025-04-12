Зальцбург, Австрия, 12 апреля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. По допуску российских биатлонистов на международные турниры нет каких-либо новостей. Об этом сообщил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«В теме возвращения российских спортсменов нет свежих новостей», — заявил он «РИА Новости», отвечая на вопрос о возможных изменениях в связи со сменой руководства в Международном олимпийском комитете (МОК).

В марте 2022 года IBU запретил российской и белорусской сборным участвовать в своих соревнованиях и приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. В организации отметили, что могут пересмотреть решение, если изменятся обстоятельства.

Как передавало ИА Регнум, Кирсти Ковентри стала первой женщиной, избранной на пост президента МОК. Выборы главы организации прошли 20 марта в Греции на 144-й сессии комитета. Спортсменка вступит в должность 24 июня.

Отмечалось, что Ковентри в ходе своей предвыборной кампании почти не поднимала вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпиаде, но выступала за снятие введённого в 2022 году запрета на участие россиян в турнирах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что подходы МОК по недопуску атлетов противоречат самой природе спорта. Политики стали решать, на кого распространяется действие Олимпийской хартии, а на кого — нет, добавил глава государства и назвал решение МОК этнической дискриминацией.