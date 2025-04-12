Киев, 12 апреля, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Во время выполнения боевого задания на истребителе F-16 погиб 21-летний украинский пилот Павел Иванов, сообщила 12 апреля пресс-служба Воздушных сил Украины.

ИА Регнум

Обстоятельства происшествия не раскрываются. Пресс-служба отметила, что межведомственная комиссия проведёт расследование.

Позднее о гибели пилота сообщил и глава киевского режима Владимир Зеленский. Он также отметил, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Был ли в результате инцидента утерян самолёт, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года горсовет украинского Луцка сообщил о гибели пилота Алексея Меся, который одним из первых прошёл обучение управлению истребителем F-16. Отмечалось, что военный погиб во время выполнения боевого задания. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая проинформировала, что истребитель сбили украинской же ракетой Patriot. 29 августа Генштаб ВСУ подтвердил потерю первого F-16.

В январе глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что F-16 не могут соревноваться с российскими боевыми самолётами, так как последние превосходят западные образцы в технологичности. По его словам, чтобы противостоять Су-35 один на один в воздушном бою, нужен комплексный подход, включая использование наземных систем ПВО и средств РЭБ.

Генерал-майор, военный лётчик России, член экспертного совета организации «Офицеры России» Владимир Попов в беседе с ИА Регнум отмечал, что переданная киевскому режиму партия F-16, скорее всего, будет потеряна даже без прямого столкновения с ВКС России. По его словам, это вероятно ввиду низкого уровня подготовки украинских пилотов.