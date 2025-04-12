Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Организация Североатлантического договора должна была быть распущена после распада СССР. Об этом, выступая на Анталийском дипломатическом форуме в Турции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Kay Nietfeld/DPA/TASS

«После распада СССР и прекращения существования Организации Варшавского договора Североатлантический альянс должен был быть распущен. Тогда многие на Западе поговаривали о том, чтобы сконцентрироваться на ОБСЕ, объединиться всем в одной организации и придать ей новый импульс», ― сообщил Лавров.

По его словам, вместе с распадом восточного блока пропала и угроза безопасности, которой НАТО противостояло. Однако, добавил глава внешнеполитического ведомства, Североатлантический альянс не только остался, но ещё и провозгласил себя единственной организацией, способной предоставлять гарантии безопасности. Лавров указал, что это «провальная» стратегия.

Российский министр также заявил, что у руководства альянса нет элементарных представлений о важности выполнения обещаний, данных под честное слово. Он напомнил о том, как руководители блока обещали первому президент СССР Михаилу Горбачёву, а потом первому президент России Борису Ельцину, что в случае вывода российских войск из Германии НАТО ни на шаг не продвинется на восток, но обещаний не выполнили.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лавров заявил, что НАТО не распустили после развала СССР и прекращения действия Варшавского договора из-за желания США сохранить альянс как инструмент контроля над Европой. По его словам, многие аналитики, историки и эксперты считают это большой ошибкой.

4 апреля прошлого года архив национальной безопасности США опубликовал документы, в которых содержится обещание НАТО не вмешиваться в дела России после развала СССР. Также руководство альянса тогда говорило об общих интересах России и НАТО и о глубокой заинтересованности блока в том, чтобы помочь России «процветать» и решать проблемы конверсии оборонной промышленности.

Бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис 2 марта заявил, что Североатлантический альянс уже в скором времени может перестать существовать. По его словам, НАТО, возможно, доживает свои «последние дни». Он также указал на то, что приверженность альянсу со стороны США ослабевает.

Французский военный эксперт Режи Шамань 2 января заявил, что Североатлантический альянс не исчез после распада СССР, однако эта судьба ожидает его в ближайшее время из-за отсутствия глобального потенциала. По его прогнозу, уже через пять лет может не оказаться ни НАТО, ни ЕС.