Тихвин, Ленинградская область, 12 апреля, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Под Петербургом в суши-баре повар из Киргизии напал с ножом на 17-летнего подростка из-за его внешнего вида. Иностранцу не понравилась «неподобающе грязная одежда» студента, из-за чего мужчина ударил подростка ножом в живот. Сотрудники заведения не стали оказывать парню первую помощь, студент самостоятельно добрался до больницы, где его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Журналистам ИА Регнум удалось связаться с администрацией заведения, однако и сутки спустя они также отказались оказывать какую-либо помощь пострадавшему от действий повара подростку. При этом само заведение продолжает работать в обычном режиме и готовить суши. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ход расследование взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

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Днем 11 апреля в городе Тихвине Ленинградской области 17-летний студент-сварщик Иван (имя изменено), учащийся второго курса техникума имени Лебедева, зашел после производственной практики в местный суши-бар «Суши Шеф». Заведение располагается в одном из жилых домо на улице 3-й микрорайон — всего в 1,5 км от учебного заведения.

В кафе у подростка возник спор с персоналом — им не понравился внешний вид молодого человека. Сотрудник суши-бара, 27-летний уроженец Киргизии повар-сушист Рашид (имя изменено) заявил, что Иван пришел обедать «в неподобающе грязной одежде». Спор быстро перерос в конфликт. Повар ушел на кухню и вернулся уже с ножом в руках. В следующий момент Рашид напал на Ивана и нанес ему удар ножом в живот.

«11 апреля в 14:35 в полицию Тихвина поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним с проникающим колото-резанным ранением самостоятельно обратился 17-летний учащийся техникума. Несовершеннолетний был госпитализирован в состоянии средней [степени] тяжести. По словам раненого, в суши-баре в доме 11 в 3-м микрорайоне Тихвина его ударил ножом повар заведения, который посчитал, что подросток пришел в неподобающе грязной одежде», — сообщили в полиции.

Примечательно, что после нападения сотрудники заведения не оказали подростку никакой помощи, не вызвали полицию или скорую помощь. Иван самостоятельно ушел из суши-бара и направился в больницу, где удивленные врачи срочно госпитализировали его в состоянии средней степени тяжести. Медики передали полицейским информацию о случившемся.

Прибывшие на место происшествия оперативники задержали 27-летнего Рашида, который находился на кухне заведения и как ни в чем не бывало продолжал готовить суши. Мужчину заковали в наручники и отвезли в отдел полиции, сейчас он задержан.

Сутки спустя, 12 апреля, журналистам ИА Регнум удалось связаться с администрацией суши-бара «Суши Шеф». Выяснилось, что заведение не только не закрылось на внутреннюю проверку, но и продолжает работать в обычном режиме, готовить суши. На вопрос журналистов, будет ли администрация заведения оказывать какую-либо помощь пострадавшему от действий повара подростку, сотрудники кафе бросили трубку, отказавшись от каких-либо комментариев. На дальнейшие звонки и сообщения администрация суши-бара «Суши Шеф» также отвечать не стала.

При этом днем на официальной странице заведения появился новый пост, где всем желающим предлагается скидка в 12% на суши в честь 12 апреля, Дня космонавтики. Какой-либо информации о том, что накануне повар заведения пытался зарезать подростка и нанес ему серьезную травму, на странице кафе нет.

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В настоящий момент следственные органы СК России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Председатель СК России Александр Бастрыкин взял происшествие на контроль и поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Подмосковье полицейские случайно задержали насильника-иностранца, скрывавшегося 13 лет.