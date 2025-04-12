Москва, 12 апреля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Россия готова направлять в Китай столько нефти, сколько потребуется Пекину, заявил 12 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Егор Алеев/ТАСС

Так он ответил на вопрос ТАСС, будет ли Китай закупать больше российской нефти, если поставки этого топлива из США в КНР сократятся до минимума.

«Я думаю, что Китай будет действовать прежде всего [исходя] из своих национальных интересов. Если они (интересы. — Прим. ред.) потребуют закупок нефти, то, конечно, Китай это сделает», — сказал Руденко.

Объём импорта нефти из США в Китай в течение нескольких лет увеличивался, но после решения президента США Дональда Трампа о повышении пошлин, в том числе в отношении Китая, стал снижаться. Эксперты допускают, что импорт сырой нефти из США в Китай может сократиться до нуля, поскольку при сохранении высоких пошлин её переработка на китайских НПЗ будет нерентабельной.

Россия занимает первое место в списке стран, из которых Китай импортирует нефть. В 2024 году объём поставок вырос на 1,3%, до 108,47 млн тонн. При этом в первые два месяца 2025 года объём закупок сократился на 12,6% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, до 15,47 млн тонн.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в начале апреля обнародовал список стран, с которых планируется взимать пошлины. В отношении Китая тариф составил 34%. Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер заявили и власти ЕС.

9 апреля Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Президент США раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Также он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.

В ответ китайская сторона 9 апреля приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Трамп, в свою очередь, заявил о повышении пошлин до 125%, а потом и до 145%. При этом введение тарифов в отношении 75 стран (но не Китая) было приостановлено.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что из-за решения США о введении пошлин обстановка в мировой экономике «чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная». Песков подчеркнул, что российские власти в этих условиях будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны.