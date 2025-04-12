МИД заявил, что Россия готова заменить США в поставках нефти в Китай
Москва, 12 апреля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Россия готова направлять в Китай столько нефти, сколько потребуется Пекину, заявил 12 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Так он ответил на вопрос ТАСС, будет ли Китай закупать больше российской нефти, если поставки этого топлива из США в КНР сократятся до минимума.
«Я думаю, что Китай будет действовать прежде всего [исходя] из своих национальных интересов. Если они (интересы. — Прим. ред.) потребуют закупок нефти, то, конечно, Китай это сделает», — сказал Руденко.
Объём импорта нефти из США в Китай в течение нескольких лет увеличивался, но после решения президента США Дональда Трампа о повышении пошлин, в том числе в отношении Китая, стал снижаться. Эксперты допускают, что импорт сырой нефти из США в Китай может сократиться до нуля, поскольку при сохранении высоких пошлин её переработка на китайских НПЗ будет нерентабельной.
Россия занимает первое место в списке стран, из которых Китай импортирует нефть. В 2024 году объём поставок вырос на 1,3%, до 108,47 млн тонн. При этом в первые два месяца 2025 года объём закупок сократился на 12,6% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, до 15,47 млн тонн.
Как передавало ИА Регнум, Трамп в начале апреля обнародовал список стран, с которых планируется взимать пошлины. В отношении Китая тариф составил 34%. Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер заявили и власти ЕС.
9 апреля Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Президент США раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Также он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.
В ответ китайская сторона 9 апреля приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Трамп, в свою очередь, заявил о повышении пошлин до 125%, а потом и до 145%. При этом введение тарифов в отношении 75 стран (но не Китая) было приостановлено.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что из-за решения США о введении пошлин обстановка в мировой экономике «чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная». Песков подчеркнул, что российские власти в этих условиях будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны.