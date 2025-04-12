Москва, 12 апреля, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Некоторые из 11 российских граждан, ранее освобождённых из-под стражи в Тунисе, прибыли в Москву. Об этом 12 апреля сообщает «РИА Новости».

Посольство Российской Федерации в Тунисской Республике

Отмечается, что часть группы прилетела в московский аэропорт Шереметьево после задержания по подозрению в причастности к террористической деятельности.

11 апреля следственный судья Туниса принял решение об освобождении российских туристов. По информации местных СМИ, соответствующее решение принято в результате следствия, в ходе которого была доказана непричастность россиян к терроризму. Вечером того же дня появилась информация о том, что два самолёта с 11 гражданами вылетели из Туниса. Консульские сотрудники помогли им в оформлении документов для выезда из страны.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года туристы из РФ отправились в Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Спустя несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что их арестовали, а затем поместили в тюрьму «Морнагия».

В декабре того же года в российском посольстве в стране заявили, что россияне попали в тюрьму из-за того, что их задержали в особой зоне у границы с Алжиром. Дипломаты сообщили, что этот район находится под особым контролем местных сил безопасности из-за присутствия там террористических ячеек.

30 января в посольстве РФ в Тунисе сообщили, что задержанных подозревают в причастности к терроризму. Отмечалось, что всех неоднократно допрашивали следователи, но обвинений не предъявили. В марте 2025 года родственник одного из задержанных сообщал, что доступ к ним значительно усложнился, а установить с ними связь практически невозможно.