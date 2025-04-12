Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова в рамках дипломатического форума в Анталье вызвало огромный ажиотаж среди прессы и других посетителей мероприятия.

Алексей Майшев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме

Желающие послушать выступление российского дипломата начали собираться в зале пресс-конференции за 30 минут до его запланированного появления. При этом гостям форума не хватало мест в выделенном зале: многие слушали его речь, стоя в несколько рядов, а кто-то сидел на полу.

Через десять минут после начала пресс-конференции в зале уже не было свободного места для зрителей, и охрана перестала пускать туда людей. Ведущий мероприятия в шутку предложил провести сессию с Лавровым в следующем году на соседнем стадионе, вмещающем 14 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, ведущий форума также назвал Лаврова «дипломатической рок-звездой». Он указал на многолетний дипломатический опыт главы российского ведомства и отметил, что Лавров, по всей видимости, занимает второе место по популярности среди участников форума после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что посетители форума хотят лично присутствовать на выступлении Лаврова, выстраиваясь в очередь. По её словам, всё это наглядно говорит о «результатах провалившейся изоляции» России.