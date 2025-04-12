Магас, 12 апреля, 2025, 15:58 — ИА Регнум. В Ингушетии эффективно работают механизмы поддержки и защиты прав детей. К такому выводу пришла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе визита в республику.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии

В Магасе под председательством Львовой-Беловой прошло совещание с руководителями органов системы профилактики, где подвели итоги всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства в регионе. В совещании принял участие глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В ходе инспекции проверки прошли в социальных, образовательных и медицинских учреждениях Ингушетии, также была дана оценка работе органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Функционирующие в Ингушетии механизмы поддержки и защиты прав детей признали действенными и эффективными.

Как рассказала Львова-Белова, в ходе инспекции выяснилось, что Ингушетия — единственный регион в стране, где нет приёмных семей. Здесь детей, которые по той или иной причине оказались без попечения родителей, в основном передают под опеку родственников. На данный момент в республике 589 несовершеннолетних, находящихся под опекой близких или в учреждениях. Этот показатель стал самым низким по стране.

Львова-Белова подчеркнула, что достижения Ингушетии приобретают особое значение в свете задачи, которую около года назад поставил президент России Владимир Путин. Речь идет о проведении глубокого анализа ситуации с социальным сиротством в России. Как напомнила детский омбудсмен, глава государства определил обеспечение благополучия и защиту прав детей как одну из стратегических целей государства. По её словам, работа, проведенная в Ингушетии, заслуживает высокой оценки.

Также уполномоченный по правам ребенка дала рекомендации, направленные на повышение эффективности системы профилактики социального сиротства в субъекте.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов заверил, что для властей региона вопросы защиты прав ребенка носят приоритетный характер. «Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить детям безопасную и здоровую среду для жизни и развития. Мы понимаем, что от слаженной работы всех ответственных ведомств зависит будущее наших детей и их безопасность», — отметил Калиматов.