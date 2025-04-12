Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях Анталийского дипломатического форума в Турции сравнили с «дипломатической рок-звездой». Об этом 12 апреля сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров

Такое сравнение сделал ведущий дискуссии, в которой принял участие российский министр, указав на его многолетний дипломатический опыт. Он также отметил, что Лавров, по всей видимости, занимает второе место по популярности среди участников форума после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«На Анталийском форуме Сергея Лаврова назвали дипломатической рок-звездой. Что творится в зале — не передать ни словами, ни фотографиями», ― написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат добавила, что люди стоят в несколько рядов, сидят на полу, несмотря на трансляции в интернете, хотят лично присутствовать. Представитель МИД РФ считает, что всё это наглядно говорит о «результатах провалившейся изоляции» России.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта заявил, что Сергей Лавров является блестящим дипломатом, вероятно, единственным в своё роде: профессиональный, знающий, обаятельный, с чувством юмора.

Представитель Кремля также добавил, что Лавров жестко отстаивает позицию России на международной арене.

Экс-глава МИД Австрии, глава Центра G. O. R. K. I. СПбГУ Карин Кнайсль восхитилась чувством юмора Лаврова. Кнайсль вспомнила, как в июне 2018 года министр сопровождал президента РФ Владимира Путина во время поездки в Австрию и во время обеда спикер австрийского парламента позволил себе оскорбительное замечание. Экс-глава МИД Австрии добавила, что из этой ситуации помогла выйти шутка.

Патриарх Кирилл, поздравляя Лаврова с 75-летием, отметил, что глава ведомства на протяжении долгого времени ответственно исполняет свои обязанности, остаётся привержен правде и справедливости, а также стремится добиваться решения поставленных перед МИД задач. По словам патриарха, усилия Лаврова способствуют укреплению международного авторитета России и защите на мировой арене исторической правды, традиционных духовно-нравственных ценностей страны.

21 марта президент РФ Владимир Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию российской внешней политики, а также многолетнюю плодотворную деятельность на благо страны. В тот же день патриарх Кирилл наградил главу МИД орденом Александра Невского I степени за вклад в развитие взаимоотношений государства и православной церкви.