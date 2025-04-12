Донецк, 12 апреля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Российский актёр Глеб Калюжный отправился на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы принять участие в съёмках военного фильма «Малыш». Об этом сообщил его директор Григорий Сухов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актер Глеб Калюжный

«Калюжный снимается в военном фильме «Малыш» на территории ДНР», — отметил он в беседе с РБК.

Сухов также уточнил, что после съёмок, в конце мая, актёр начнёт службу в армии. При этом, по словам директора, Калюжный готов пойти в те войска, куда его распределят.

Известность актёр получил благодаря ролям в таких сериалах, как «Содержанки-3», «Трудные подростки» и «Чёрная весна».

Как передавало ИА Регнум, 5 марта в отношении Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии.

6 марта Калюжный самостоятельно пришел к следователю после возбуждения дела о неявке в военкомат. Там решался вопрос об отправке актера на срочную службу в армию либо о наступлении уголовной ответственности за неявку в военкомат.

В итоге артист договорился с правоохранителями об отправке на срочную службу весной.