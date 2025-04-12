Москва, 12 апреля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Российские войска поразили формирования девяти бригад и одного полка Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 12 апреля сообщило Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что урон противнику в ходе наступательных действий нанесли военнослужащие группировки войск «Север». Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки украинские формирования потеряли более 175 военных на курском направлении, также уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр, семь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и три миномёта.

За весь период боёв на курском направлении противник потерял более 73 820 бойцов, 405 танков, 332 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортёра, 2264 боевые бронированные машины, 2678 автомобилей, 602 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.

Как передавало ИА Регнум, российские войска за неделю освободили четыре населённых пункта в трёх регионах: Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области, Катериновка в Донецкой Народной Республике. Также в указанный период ВС РФ уничтожили 1,2 тыс. беспилотников ВСУ, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.