Москва, 12 апреля, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Удары ВСУ по российским объектам энергетики происходят или из-за отсутствия приказа их прекратить, или из-за невыполнения такого приказа, заявил 12 апреля директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Володимир Зеленський

«Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется. И то и другое вызывает крайнее беспокойство», — сказал Полищук в интервью «РИА Новости».

Если приказа нет, то речь идёт о сознательном саботаже договорённостей, а если он не выполняется, значит, киевский режим не в состоянии контролировать ВСУ, добавил он.

Полищук отметил, что с момента объявления моратория Киев нарушил его более 60 раз. Сведения об этом передаются США, заявил он.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов. При этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России. 5 апреля военное ведомство заявило о кратном росте числа атак ВСУ на энергообъекты РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам демонстрирует её настрой на достижение мира на Украине. Он добавил, что Москва информирует Вашингтон о несоблюдении Киевом соглашения, но со стороны США пока нет реакции.