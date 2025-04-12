Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом ситуацию в Черном море и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба российского дипведомства.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

«В ходе беседы с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом были подробно рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Также в ходе выступления на Антальском форуме Лавров сообщил, что передал турецкому коллеге список, где приведены факты атак ВСУ на энергетические объекты России.

Как передавало ИА Регнум, Лавров прибыл в Анталью 11 апреля для участия в дипломатическом форуме. Помимо Фидана, российский министр также провел переговоры с лидером Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, которые прошли в закрытом для прессы формате. На них представители стран обсудили совместные топливно-энергетические проекты и ситуацию на Ближнем Востоке.

Кроме того, обсуждались некоторые вопросы дальнейшего развития дружественных отношений России с Ираком и Иракским Курдистаном. Стороны также обменялись мнениями относительно военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. При этом отмечается, что особое внимание политики уделили положению в Сирии.

У главы МИД РФ также запланирован ряд двусторонних встреч.