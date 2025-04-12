Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума. Об этом, отвечая на вопросы в ходе специальной сессии форума 12 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У главы МИД РФ поинтересовались, были ли прямые или непрямые контакты в Анталье с украинской стороной.

«Насколько мне известно, нет», ― указал Лавров.

Российский министр добавил, что приехал в Анталью работать.

Как передавало ИА Регнум, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук 11 апреля заявил, что между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, главным образом по правовым и консульским вопросам. По его словам, Россия и Украина направляют друг другу дипломатические обращения через посольства двух стран в Минске.

Дипломат заявил также, что Россия открыта к обсуждению с Украиной серьёзных и реалистичных предложений по урегулированию конфликта, которые учитывали бы современные реалии и вели к устранению первопричин украинского кризиса. Он отметил, что киевский режим своим поведением показывает, что не готов к этому.

Дипломат напомнил, что украинская сторона вышла из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля до середины апреля 2022 года, а в сентябре того же года глава киевского режима Владимир Зеленский издал указ о самозапрете на ведение переговоров с российским руководством, который действует до сих пор.

После начала российской спецоперации Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Украинское посольство в российской столице прекратило принимать граждан 24 февраля 2022 года. Позднее МИД Украины объявил о закрытии всех консульских офисов на территории РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда подчёркивала, что разорвать отношения решил Киев, а не Москва, но история расставит всё по местам. Разрыв дипотношений, констатировала она, стал «логическим результатом целенаправленной русофобской политики киевских властей».