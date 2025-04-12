Москва, 12 апреля, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Кремль не будет сообщать о подарках, которые президент России Владимир Путин мог передать американскому коллеге Дональду Трампу через спецпосланника Стива Уиткоффа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин

«Это, скажем так, личное. Речь идёт о личных подарках президента, у нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать», — сказал Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась третья встреча Путина с Уиткоффом. Переговоры проходили в закрытом режиме и продлились почти 4,5 часа. Они были посвящены, в частности, урегулированию украинского конфликта. После встречи спецпосланник улетел в Оман для переговоров с Ираном по ядерной программе.

После предыдущей встречи с Путиным, которая состоялась в Москве 13 марта, Уиткофф сообщил, что российский лидер передал Трампу его портрет, написанный «ведущим российским художником». Он добавил, что президент США был «по-настоящему тронут» подарком.

Песков заявил, что в Кремле не собираются раскрывать дополнительную информацию о портрете, так как это был «абсолютно личный подарок» одного президента другому.

По мнению художника Никаса Сафронова, подаренный портрет — бесценное произведение искусства. Он отметил, что авторы подобных произведений нечасто комментируют свои работы и стараются не раскрывать личности людей, для которых их создают.