Саранск, 12 апреля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Саранская студия IT-компании «Фоксхаунд» представила игровой многопользовательский гоночный проект «Командиры бездорожья», в котором игроки смогут поучаствовать в онлайн-гонках по российским дорогам на грузовиках. Об этом сообщила пресс-служба компании.

IT-компании «Фоксхаунд» Иллюстрация к игровому проекту «Командиры бездорожья»

«В процессе игры пользователь соревнуется с другими игроками на трассах различного уровня сложности, по асфальту и бездорожью, постепенно улучшая как свои навыки езды, так и технические и стайлинговые параметры автомобиля. Управлять можно будет не только эксклюзивными спортивными машинами, но и серийными грузовыми автомобилями, порулить которыми многие мечтали с детства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что разработка проекта стартовала в августе 2024 года при содействии правительства региона. В игре будут детально прорисованы раллийные трассы в живописных уголках России, среди которых Поволжье, Западная Сибирь и Горный Алтай, а также Баргузинский тракт, плато Путорана и многие другие. Акцент будет сделан на уникальных региональных достопримечательностях.

В пресс-службе также отметили, что игра позволит продвигать российский автопром и формировать национальную киберспортивную экосистему.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства отечественных игровых приставок и консолей. Как ранее отмечал российский лидер, компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, а также воспитывать в людях традиционные ценности и «не квасной патриотизм».