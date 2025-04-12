Берлин, 12 апреля, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Сообщения о рекомендациях МИД ФРГ не приглашать официальных представителей РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны вызывают «горькое разочарование», заявил 12 апреля посол России в Германии Сергей Нечаев.

EPA/PAUL ZINKEN/TASS

4 апреля газета Berliner Zeitung сообщила, что МИД Германии в служебном документе рекомендовал властям регионов, руководителям мемориалов и зарубежных представительств ФРГ не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и не пускать представителей Москвы и Минска на церемонии.

«80-летие Победы над нацизмом — святой день для моего народа, не только народа России, но и всех народов бывшего Советского Союза, которые вместе страдали и побеждали. Если сообщения о рекомендациях правдивы, то это [вызывает] горькое разочарование», — сказал Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.

Совместное участие представителей России и Германии в памятных церемониях было частью пути к примирению, отметил дипломат. Он заявил, что содержательный диалог между посольством РФ и правительством ФРГ относительно мемориальных мероприятий прерван по вине Берлина, а подобные публикации о возможном недопуске представителей России являются «сигналами»

«Наша программа празднования 80-летия [Победы] включает посещение ряда федеральных земель совместно с посольствами других государств СНГ. Мы рассчитываем на участие наших соотечественников и граждан Германии, разделяющих эту культуру памяти», — сказал Нечаев.

Он выразил надежду на то, что власти Германии в этой ситуации поведут себя разумно, допустив при этом, что путь исторического примирения уже не актуален для Берлина.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данное решение ФРГ, заявила, что глава МИД Германии Анналена Бербок повторяет практики нацистской Германии по сегрегации евреев и выдворению мирных жителей по этнонациональному принципу. Захарова подчеркнула, что по сути речь идёт о возрождении нацизма.

Советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в разговоре с ИА Регнум заявил, что инициатива о недопуске россиян и белорусов к празднованию 80-летия Победы во Второй мировой войне в Германии говорит не только о возрождении нацизма, но также о переписывании истории этой войны и об искажении роли Советского Союза.