Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Европейские лидеры рассуждают не о нейтральных миротворцах на Украине, их силы предполагается направить на защиту киевского режима. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Антальском дипломатическом форуме.

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«Обсуждая размещение военных сил, называя их миротворческими, стабилизационными, на оставшейся части Украины, они хотят использовать эти силы не для поддержания мира, а для сохранения и защиты нацистского режима», — сказал Лавров.

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