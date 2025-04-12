Москва, 12 апреля, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Российские войска в минувшие сутки нанесли поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины и ряду других объектов противника. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ», — сказано в сообщении.

Также удары наносились по цехам ремонта бронетехники и сборки дронов, складам боеприпасов и ракет и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 153 районах.

Кроме того, военное ведомство проинформировало, что в минувшие сутки средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 154 беспилотника самолётного типа. Совокупные потери ВСУ в зоне спецоперации в указанный срок составили до 1290 человек.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 апреля средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над территорией пяти регионов России. Больше всего дронов было ликвидировано над Курской (18) и Ростовской (13) областями.

Помощник президента России Алексей Дюмин 11 апреля заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции стабильна, наблюдается положительная динамика.

В тот же день в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю ВС РФ освободили четыре населённых пункта в трёх регионах — в Курской и Сумской областях, а также в ДНР. Также ведомство проинформировало, что с начала года под контроль России перешли более 330 кв. км территории и 18 населённых пунктов на изюмском направлении.