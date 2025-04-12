Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Единственным решением украинского конфликта является устранение его первопричин. Об этом, отвечая на вопросы в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума 12 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Когда мы говорим о решении коренных проблем, ставших причиной любого конфликта, в том числе украинского, нужно понимать, что это единственный способ добиться прочного мира. Нужно устранить ключевые, коренные проблемы, причины», ― указал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что президент США Дональд Трамп это понимает. По словам Лаврова, глава Белого дома намного лучше, чем любой другой лидер в Европе, понимает суть украинского конфликта.

«Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз», ― добавил глава МИД.

Как передавало ИА Регнум, в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля, обсуждая тему украинского конфликта, российский лидер заявил главе белого дома о необходимости устранения первопричин кризиса. Главы государств договорились, что конфликт можно завершить мирными переговорами.

Трамп заявил, что Путин согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение.

9 апреля американский лидер отметил, что Вашингтон по-прежнему надеется на заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом. Он добавил, что хотел бы увидеть, как Россия и Украина придут к соглашению.

31 марта Трамп отметил, что одной из причин конфликта на Украине стало стремление киевского режима добиться членства в Североатлантическом альянсе. По его словам, конфликт на Украине мог стать началом третьей мировой войны, но ситуацию частично удалось взять под контроль.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.

Путин также подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Он отмечал, что урегулировать конфликт на Украине необходимо с учётом интересов РФ, искоренив первопричины кризиса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты все поставленные Россией цели.