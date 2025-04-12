Москва, 12 апреля, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о миротворцах и иностранных военных на Украине являются шизофреническими. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ole Berg-Rusten/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Зеленский и его администрация сразу же заявили: «НАТО — это не ваше дело, территории мы не обсуждаем, нам нужно оружие, оружие и еще раз оружие». Во время обсуждений по этой миротворческой инициативе Зеленский сказал: «Нам не нужны миротворцы, нам нужны боевые подразделения». Шизофрения этих взаимоисключающих заявлений очевидна», — сказал Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.

Он отметил, что европейцы не ведут речь о нейтральных миротворцах, их силы предполагаются лишь для защиты нацистского режима в Киеве. По словам Лаврова, главу киевского режима «мотивирует ненависть к России и ко всем русским».

«Относительно территорий я хочу подчеркнуть одну очень важную вещь — мы переживаем не за территории, мы за людей. Людей, которые живут на этих территориях, чьи предки столетиями жили там, кто основывал такие города как Одесса, кто строил дороги, порты, фабрики, заводы. Людей, которые жили там, сейчас лишают всех человеческих прав», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ также в очередной раз подчеркнул, что единственное решение конфликта — это устранение первопричин.

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