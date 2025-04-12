Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Россию в контексте украинского урегулирования беспокоят не территории, а люди, которые на них проживают. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Антальском дипломатическом форуме.

Telegram/МИД России

По его словам, Россия переживает за людей, чьи предки столетиями жили на этих территориях, основывали города, подобные Одессе, строили дороги, порты, заводы и фабрики.

«Что касается территорий, я хочу отметить очень важный момент, что для нас это всё не про территории. Для нас это всё про народ, который живёт на этих землях», — сказал Лавров.

Сейчас, добавил он, этих людей лишают всех человеческих прав.