Москва, 12 апреля, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Москва и Вашингтон обсуждают предложение США о совместных проектах, Россия это не отвергала. Об этом 12 апреля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Мы хотим посмотреть, какой совместный проект мы можем рассмотреть и обсудить вместе. Это было предложение американцев. Мы никогда не отвергали предложения о сотрудничестве в экономике, в разрешении конфликтов — никогда», — сказал Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме.

Министр отметил, что потенциал развития взаимоотношений между РФ и США есть всегда. При этом стороны не должны диктовать друг другу условия. По словам Лаврова, Москва и Вашингтон обсуждают двусторонние отношения, начиная с нормализации работы дипломатических миссий.

То, что происходит между Россией и администрацией президента США Дональда Трампа, является банальным, но необходимым диалогом, который отсутствовал во времена правления бывшего американского президента Джо Байдена, добавил Лавров.

Глава МИД РФ также напомнил: предыдущая демократическая администрация, ещё когда президентом США был Барак Обама, начала выгонять из страны российских дипломатов, а также украла некоторые единицы дипломатической собственности РФ, которые до сих пор находятся под арестом.

11 апреля Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме. В рамках визита глава МИД РФ провёл переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом, с лидером Иракского Курдистана Масудом Барзани, с министром иностранных дел Судана Али Юсефом Шарифом и с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Как передавало ИА Регнум, по итогам переговоров в Стамбуле 10 апреля представители России и США условились разработать «дорожную карту» по возврату шести российских объектов дипнедвижимости, конфискованных американскими властями. Стороны также продолжили работу по облегчению визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания.

Делегаты по итогам консультаций приняли решение оперативно проработать высказанные предложения. К следующей встрече, сроки которой согласовываются, намечено «выйти на взаимоприемлемые развязки» по этим вопросам.