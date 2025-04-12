Москва, 12 апреля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Российские ретейлеры начали снижать цены на фоне укрепления курса рубля, сообщил 12 апреля ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, в частности, что на сайте московского ЦУМа появилось уведомление о снижении цен на 12% из-за укрепления курса рубля.

Также, по этим данным, снизились цены на некоторые товары на Wildberries. Речь идёт в том числе о смартфонах китайских брендов.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов заявил, что изменение стоимости товаров обычно носит отложенный характер и не происходит сразу после изменения курса валют. Он отметил, что у российских компаний интернет-торговли товарные партии формируются за несколько месяцев до поставок и рассчитаны на длительный период.

Глава Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов в свою очередь сказал, что в сегментах бытовой техники и электроники изменение курса может отражаться не сразу, а с задержкой до шести месяцев. При этом он отметил, что в конце первого квартала 2025 года ретейлеры уже отметили снижение цен на электронику.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Банк России в своём заявлении указал, что на данный момент укрепление курса рубля не следует рассматривать в качестве устойчивого фактора дезинфляции.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 27 февраля назвала колебания курса национальной валюты временным явлением, которое вызвано санкционным давлением и другими внешними факторами.

8 марта глава ВТБ Андрей Костин заявил, что дальнейшего серьёзного укрепления рубля, скорее всего, не будет. Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что не имеет понятия, что именно происходит с российской валютой.