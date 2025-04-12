Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Политика международной изоляции России, которую пыталась проводить администрация экс-президента США Джо Байдена, была глупой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе дипломатического форума в турецкой Анталье.

Global Look Press/SAUL LOEB/Keystone Press Agency

«Администрация Байдена решила, что Россия должна извлечь урок. И этот урок, это наказание будет заключаться в изоляции. Глупо, если выражаться очень мягко», — отметил дипломат.

Лавров также уточнил, что нынешний президент США Дональд Трамп намного лучше, чем любой другой лидер в Европе, понимает суть украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Трампом. Это стало первым контактом высшего уровня между Москвой и Вашингтоном после начала украинского конфликта. Разговор продлился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Российский лидер также пригласил Трампа в Москву. На следующий день американское издание NYT написало, что этот телефонный разговор свидетельствует о провале попыток Запада изолировать Россию на мировой арене.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз также заявил, что Россия находится в международной изоляции только в мечтах лидеров коллективного Запада. Таким образом он прокомментировал сообщения об участии российского истребителя пятого поколения Су-57 в выставке Aero India 2025.

А в конце октября 2024 года по итогам саммита БРИКС в Казани сам Лавров заявлял о провале попыток Запада изолировать Россию. По словам главы дипведомства, страны мира не стали потворствовать Западу и продолжили укреплять отношения с Россией в различных сферах деятельности.