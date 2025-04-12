Москва, 12 апреля, 2025, 14:30 — ИА Регнум. Россия и США имеют потенциал для продвижения двусторонних отношений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Потенциал всегда есть​​​. Нет ничего плохого в том, чтобы у США и России были хорошие отношения», — сказал Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.

По его словам, то, что происходит между Россией и администрацией президента США Дональда Трампа, является банальным, но необходимым диалогом, который отсутствовал во времена предыдущего американского президента Джо Байдена, позиционировавшего РФ как непосредственную угрозу для США.

«Происходят довольно банальные вещи — страны разговаривают друг с другом, не диктуя друг другу ничего, не требуя никаких предварительных условий», — подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что американский президент понимает суть конфликта на Украине намного лучше, чем любой лидер Европы.

11 апреля в Санкт-Петербург с визитом прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры проходили в закрытом режиме, они продлились почти 4,5 часа и завершились поздним вечером.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, начало встречи Путина и Уиткоффа было деловым. Ранее представитель Кремля призвал не ждать прорывных результатов от встречи. Он заявил, что на переговорах стороны будут искать почву для нормализации двусторонних отношений.

Как передавало ИА Регнум, после победы президента США Дональда Трампа на выборах Вашингтон взял курс на нормализацию отношений с Москвой. К этому моменту стороны провели несколько раундов переговоров на разных уровнях. Так, 10 апреля в Стамбуле завершились переговоры российской и американской делегаций. Они продолжались около шести часов.

Российскую делегацию возглавлял посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую — зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Встреча закончилась без заявлений для прессы. Итоги переговоров предполагается подвести позднее по линии внешнеполитических ведомств.

Первые переговоры состоялись 27 февраля в Стамбуле. Делегации РФ и США обсудили нормализацию работы диппредставительств двух стран. Лавров отмечал, что Москва видит прогресс в вопросе нормализации работы посольств.

Также напряжённость в российско-американских отношениях начала снижаться после состоявшегося 12 февраля телефонного разговора Путина и Трампа, который стал первым за 4,5 года и продлился почти полтора часа. В ходе него лидеры обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта и договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации двусторонних встреч.