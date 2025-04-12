Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Великобританией и Францией сосредоточилось на подготовке к новому военному конфликту. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Анталийском дипломатическом форуме.

Алексей Майшев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме

По его словам, евроатлантическим структурам удалось разжечь напряжённость и ремилитаризовать Европу. Это произошло в том числе в Германии, вопреки ухудшению экономической ситуации в стране.

«Все усилия этого евро-атлантического сообщества сконцентрированы на подготовке к новой войне. И Германия вместе с Францией и Великобританией во главе этого», — сказал Лавров.

Он отметил, что евроатлантическая политика, без сомнения, включает предоставление территории Евросоюза блоку НАТО для реализации планов по продвижению на восток и на юг. Такие конструкции, как ОБСЕ, созданные для укрепления безопасности и стабильности, потерпели неудачу, добавил российский министр.