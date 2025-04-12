Берлин, 12 апреля, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Сообщения о том, что немецкие власти рекомендовали не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, вызывают «горькое разочарование». Об этом в интервью газете Berliner Zeitung (BZ) заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

Carsten Koall/dpa/picture-alliance/ТАСС Монумент павшим в боях за Берлин советским воинам на военном мемориале в Трептов-парке в Берлине

«Восьмидесятая годовщина победы над нацизмом — это священный день для моего народа — не только для России, но и для всех народов бывшего Советского Союза, которые вместе страдали и победили. Если сообщения о рекомендациях верны, это будет горьким разочарованием», — отметил дипломат.

Нечаев добавил, что на немецких кладбищах традиционно чествовали советских солдат, военнопленных и подневольных работников. По его словам, это было частью пути к примирению, а сейчас сообщения о недопуске российских и белорусских представителей на мероприятия поставили этот путь под угрозу.

Посол выразил надежду на благоразумие местных властей, поскольку эта часть истории важна не только для российского народа, но и для граждан Германии.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля газета Berliner Zeitung со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ сообщила, что ведомство рекомендовало не приглашать российских и белорусских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Районам и муниципалитетам также посоветовали при необходимости выдворять русских и белорусов. Причиной в МИД назвали «риски пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что таким образом глава немецкого МИД Анналена Бербок повторяет практики нацистской Германии по сегрегации евреев и выдворению мирных жителей по этнонациональному принципу. Дипломат добавила, что подобные рекомендации появились с подачи Бербок, которая претендует на пост председателя Генассамблеи ООН в «этом юбилейном и для победы над нацизмом, и для создания Организации Объединенных Наций году».

Советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич отметил в беседе с ИА Регнум, что слова Бербок о недопуске россиян к празднованию 80-летия Победы говорят не только о возрождении нацизма, но и о переписывании истории этой войны и об искажении роли Советского Союза.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Российский лидер подчёркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванных познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.