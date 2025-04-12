Москва, 12 апреля, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 175 бойцов в приграничье Курской области. Об этом 12 апреля сообщило Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и три миномёта», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

Российские войска в ходе наступательных действий нанесли поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Горналь и Олешня. Кроме того, были поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За весь период боёв на курском направлении противник потерял более 73 820 бойцов, 405 танков, 332 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортёра, 2264 боевые бронированные машины, 2678 автомобилей, 602 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.

11 апреля подразделения ВСУ потеряли более 235 бойцов в приграничье Курской области. Также российские военнослужащие нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что час разгрома ВСУ в регионе приближается. В этот же день стало известно об освобождении села Гуево Суджанского района — над населённым пунктом был поднят российский флаг.