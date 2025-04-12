Париж, 12 апреля, 2025, 14:35 — ИА Регнум. В переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта президент США Дональд Трамп не находится в позиции силы. Об этом заявил генерал французской армии, кавалер ордена Почётного легиона Доминик Делавард.

Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

«Трамп не находится в позиции силы. Президент России Владимир Путин это хорошо понимает, он видит, что происходит в мире», — отметил офицер в беседе с изданием Stratpol.

Делавард заявил, что в настоящее время США сталкиваются с кризисами в экономике, а ведение боевых действий на Украине и на Ближнем Востоке им слишком дорого обходится. Поэтому, по мнению французского генерала, Россия находится в более выгодной позиции на переговорах с США.

Он также добавил, что после окончания конфликта Украина больше не будет представлять угрозу, а страны Европы займутся решением своих внутренних проблем.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что провёл в Вашингтоне встречи с представителями администрации Белого дома. По его словам, американская сторона слышит позицию России и настроена на решение всего спектра вопросов, касающихся отношений двух стран.

Для налаживания диалога России и США важна каждая встреча, каждый откровенный разговор, подчёркивал Дмитриев. Он указывал, что переговоры Москвы и Вашингтона проходят на фоне стремления ряда стран помешать этому диалогу. Он также добавил, что отношения России и США практически полностью разрушились из-за политики, которую проводил бывший американский президент Джо Байден.