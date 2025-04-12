Минск, 12 апреля, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Украина вряд ли когда-то будет состоять в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство «БелТА».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это миллионы долларов. И вот они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет. Украина вряд ли когда-то будет в Европейском союзе. И вот они пилят, пилят эти гранты, которые разделили», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что Украине нечего делать в ЕС, а её счастье — в сотрудничестве в рамках постсоветского пространства. По мнению политика, стремление вступить в объединение является сиюминутным увлечением неопытного главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Если Украина вступит в Европейский союз, то куда она будет продавать свою продукцию? Её предостаточно и в других странах ЕС. Этот вопрос лежит на поверхности», — добавил он.

Ранее французская газета L’Opinion писала, что у европейских фермеров вызывает страх вступление Украины в Евросоюз из-за угрозы конкуренции на сельхозрынке. Кроме того, после конфликта европейцам придётся восстанавливать сельское хозяйство Украины. Это потребует не только больших финансовых вложений, но и увеличит выпуск украинской продукции, вынудив европейских фермеров сократить производство на 20%, отмечали авторы.

Заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун пришёл к выводу, что Польша, Венгрия и другие восточноевропейские страны вряд ли поддержат скорое и безоговорочное вступление Украины в Евросоюз, так как не хотят создавать себе экономических конкурентов. С учётом потери Украиной значительной части своей промышленности её конкурентными преимуществами на рынке Европы останутся лишь дешёвая рабочая сила и сельское хозяйство. Вступление Украины в ЕС всегда будет кем-то блокироваться, отметил учёный.

10 апреля комиссар ЕС по вопросам расширения блока Марта Кос сравнила процедуру приёма Украины в объединение с совместным приготовлением борща. Она также уточнила, что у каждого есть свой любимый способ приготовления этого супа, однако нужно прислушиваться друг к другу, подстраиваться и найти рецепт, который подойдёт всем.