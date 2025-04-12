Киев, 12 апреля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Украина будет вынуждена перейти к мобилизации 18-летних граждан. Об этом сообщил командир 93-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Шамиль Крутков.

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«Я уверен, к сожалению, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. Это реалии, с которыми нам, возможно, придётся столкнуться», ― процитировало издание «Страна. ua» комбрига.

Крутков считает такое решение давно назревшим. При этом он отметил, что украинское командование запаздывает с принятием очевидных решений.

«С самого начала нужно было делать, нравится или нет, добровольно-принудительную мобилизацию (с 18 лет. ― Прим. ред.)», — добавил военный ВСУ.

Он считает, что молодых добровольцев недостаточно, чтобы остановить российскую армию.

Как передавало ИА Регнум, минобороны Украины 11 февраля объявило о наборе на военную службу контрактников в возрасте от 18 до 24 лет. За подписание контракта добровольцам обещали 1 млн гривен, из которых 200 тыс. гривен выплатят сразу, остальные — во время службы.

В попытках привлечь молодых людей к службе в вооружённых силах на Украине переключились на рекламу игровой валюты и сериальной подписки. Также привлечь молодёжь к службе в ВСУ решили с помощью чизбургеров.

Пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов рассказал, что ВСУ вынуждают молодых людей, достигших 18 лет, заключать контракт на военную службу, отказывая им в приёме на срочную службу. По его словам, ему пообещали службу в части, а не на передовой, но отправили на боевое задание. В составе взвода оказались 18-летние контрактники, ранее отказавшиеся идти на линию соприкосновения, добавил Чебанов.

Telegram-канал «Военное дело»‎ информировал о гибели 5 апреля в зоне СВО 18-летнего гражданина Украины Александра Самойловича, подписавшего контракт с ВСУ. Молодой человек вступил в нацбатальон «Волки Да Винчи», который считается элитным подразделением на Украине‎.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 12 февраля заявил ИА Регнум, что новые якобы добровольческие контракты для 18-летних украинцев являются не чем иным, как утилизацией населения Украины.