Курск, 12 апреля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Украинские военные пытаются продать иконы и другие предметы, украденные из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал насельник монастыря, военный священник иеромонах Мелетий ТАСС.

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«Они там всё тащили, на веревки привязывали и тащили. Потом на продажу выставляли всё это, а такие иконы, как в монастыре, твёрдые, большие — первым делом», — сказал Мелетий.

Ранее он сообщил, что из монастыря удалось вывезти главную святыню — Пряжевскую икону Богоматери, обретённую в 1792 году. Горнальский монастырь ведёт свою историю с 1671 года.

Согласно ежедневным сводкам Минобороны России, в селе Горналь и хуторе Олешня идут ожесточённые бои. Накануне МО проинформировало, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение ВСУ близ этих населённых пунктов. Противник за сутки потерял на курском направлении более 235 военных, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска обстреливали монастырь в селе Горналь с первого дня вторжения в Курскую область. По словам настоятеля обители игумена Питирима, утром 6 августа 2024 года ВСУ открыли целенаправленный огонь по монастырю. В результате был практически уничтожен новый главный храм обители, который ещё не успели освятить. Другой, Покровский, храм серьёзно пострадал, повреждения получил и братский корпус. Большинство монахов смогли эвакуироваться.