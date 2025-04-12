Мирошник: разделение Украины на зоны контроля грозит ещё большей эскалацией
Москва, 12 апреля, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Идея спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля между западными странами и Россией по примеру послевоенного Берлина представляет собой вариант заморозки конфликта и её реализация может привести к ещё большей эскалации, заявил 12 апреля посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Фактически речь шла бы об оккупации части Украины Западом, при этом демилитаризации, на которой настаивает Россия, не происходило бы, отметил Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв Live».
«Промежуток на зализывание ран [киевским режимом] может быть очень короткий — собрали, проанализировали предыдущий опыт, подготовились, опять через Великобританию прокачали десятки тысяч боевиков и отправили воевать заново», — сказал дипломат.
Западные политики, рассуждая о «силах сдерживания» или «миротворческих контингентах», в действительности попытаются зайти на территорию Украины и зафиксировать свою оккупационную зону, подчеркнул Мирошник.
Как передавало ИА Регнум, газета The Times ранее сообщила, что Келлог предложил план разделения Украины, схожий с разделом Берлина после Второй мировой войны. По этим данным, англо-французские войска могут разместиться к западу от Днепра, в том числе в Киеве, а российские — к востоку.
Позднее Келлог обвинил The Times в искажении его слов. Он отметил, что говорил о зонах ответственности западных стран и «не имел в виду раздел Украины».
15 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе. 10 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас отметила, что страны ЕС и НАТО обсуждают возможные форматы отправки своих войск на Украину в качестве «миротворцев».
В мае 2024 года президент России Владимир Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту. Глава государства подчеркнул, что иностранный контингент на территории проведения спецоперации будет находиться в зоне поражения ВС РФ.
Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.