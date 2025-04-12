Москва, 12 апреля, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Идея спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля между западными странами и Россией по примеру послевоенного Берлина представляет собой вариант заморозки конфликта и её реализация может привести к ещё большей эскалации, заявил 12 апреля посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa

Фактически речь шла бы об оккупации части Украины Западом, при этом демилитаризации, на которой настаивает Россия, не происходило бы, отметил Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв Live».

«Промежуток на зализывание ран [киевским режимом] может быть очень короткий — собрали, проанализировали предыдущий опыт, подготовились, опять через Великобританию прокачали десятки тысяч боевиков и отправили воевать заново», — сказал дипломат.

Западные политики, рассуждая о «силах сдерживания» или «миротворческих контингентах», в действительности попытаются зайти на территорию Украины и зафиксировать свою оккупационную зону, подчеркнул Мирошник.

Как передавало ИА Регнум, газета The Times ранее сообщила, что Келлог предложил план разделения Украины, схожий с разделом Берлина после Второй мировой войны. По этим данным, англо-французские войска могут разместиться к западу от Днепра, в том числе в Киеве, а российские — к востоку.

Позднее Келлог обвинил The Times в искажении его слов. Он отметил, что говорил о зонах ответственности западных стран и «не имел в виду раздел Украины».

15 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе. 10 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас отметила, что страны ЕС и НАТО обсуждают возможные форматы отправки своих войск на Украину в качестве «миротворцев».

В мае 2024 года президент России Владимир Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту. Глава государства подчеркнул, что иностранный контингент на территории проведения спецоперации будет находиться в зоне поражения ВС РФ.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.