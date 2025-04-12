Москва, 12 апреля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Российская и американская стороны договорились о синхронизации сроков работы по затоплению Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

NASA/Zuma/TASS

«На Байконуре был Кеннет Бауэрсокс, заместитель руководителя НАСА, и мы договорились, что все сроки синхронизируем», — сказал Баканов журналистам.

По его словам, по программе МКС летают совместные экипажи и разрывать их было бы «не очень корректно». Глава Роскосмоса также сообщил о планах встретиться с кандидатом на пост администратора NASA Джаредом Айзекманом после его назначения.

«Сейчас проходят необходимые процедуры в конгрессе. Когда они завершатся, мы с ним [Джаредом Айзекманом] обязательно увидимся и объявим о наших планах», — сказал глава госкорпорации.

15 апреля 2024 года «Роскосмос» и NASA решили унифицировать стыковочные модули с целью оказания помощи друг другу в космосе при нештатных ситуациях. Гендиректор «Роскосмоса» тогда отмечал, что сравнимых по масштабу с Международной космической станцией совместных проектов у России и Соединённых Штатов после 2030 года нет.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Соединенные Штаты Америки продолжают работу по космосу, экономическим вопросам, энергетическим рынкам и другим направлениям.

В январе начальник входящего в «Роскосмос» Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Максим Харламов сообщил, что «Роскосмос» и NASA подписали третье дополнение к соглашению о перекрёстных полётах к Международной космической станции (МКС), подразумевающее продление полетов до 2026 года.