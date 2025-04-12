Москва, 12 апреля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 154 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также шесть управляемых авиационных бомб JDAM. Об этом 12 апреля сообщило Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

За весь период проведения спецоперации ВС РФ ликвидировали 660 самолётов, 283 вертолёта, 51 128 БПЛА, 601 ЗРК, 22 811 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 518 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 010 единиц специальной военной автомобильной техники.

За ночь над пятью регионами России ликвидировали 36 украинских беспилотников. Над Курской областью обнаружили и сбили 18 дронов ВСУ. Ещё 13 беспилотников ликвидировали в Ростовской области. По два БПЛА силы ПВО сбили в Орловской и Белгородской областях. Над Краснодарским краем был уничтожен один украинский дрон.

По информации Минобороны РФ на 11 апреля, за прошедшую неделю, в период с 5 по 11 апреля, силы ПВО уничтожили 1,2 тыс. беспилотников ВСУ. 10 апреля средства ПВО сбили 200 беспилотников ВСУ, а также девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля российские средства ПВО сбили 333 беспилотника ВСУ, в том числе 158 — вне зоны проведения специальной военной операции. Также уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США.