Москва, 12 апреля, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Состояние российского актёра Сергея Белоголовцева не ухудшалось, он находится дома. Об этом сообщила жена артиста Наталья Белоголовцева.

РИА Новости/Михаил Воскресенский Сергей Белоголовцев

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что после пережитого инсульта состояние актёра резко ухудшилось и он якобы обратился в одну из московских клиник, чтобы пройти новую реабилитацию.

«Состояние Сергея не ухудшалось, он находится дома. С ним всё в порядке», — отметила супруга артиста в беседе с ТАСС.

В феврале также сообщалось, что Белоголовцев отменил своё участие в спектаклях, ведь он парализован после недавно перенесённого инсульта.

Уточнялось, что звезда шоу «33 квадратных метра» жалуется на слабость, паралич левой руки и ноги, на то, что тело его не слушается, поэтому он вынужден передвигаться при помощи инвалидной коляски. По словам его представителя, состояние Белоголовцева пока не позволяет ему принимать участие в спектаклях, хотя сам артист заявляет о хорошем самочувствии.

По данным СМИ, актёр провёл много времени в больницах начиная с августа 2024 года. За последние полгода Белоголовцев перенёс операции по удалению тромбов, грыжи на животе, аппендицита и инсульт.