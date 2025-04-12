Москва, 12 апреля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) прошло заседание комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере. Ключевыми темами для обсуждения стали тенденции рынка интернет-рекламы, взаимодействие участников рынка в рамках института социальной рекламы, рекламные коммуникации и добросовестная конкуренция в социальных сетях.

Институт развития интернета (ИРИ

«Медиаиндустрия, и в особенности её цифровая часть, очень динамично меняется. Это направление затрагивает абсолютно все индустрии и рынки, важно и значимо для всех организаций — членов РСПП», — сказал президент РСПП Александр Шохин.

Сопредседатель комиссии Владимир Герасимов отметил необходимость учитывать разнообразие интересов участников отрасли. Сопредседатель комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский добавил, что рынок интернет-рекламы активно меняется под влиянием технологий и геополитики. Он также предложил создать рабочую группу для анализа лучших практик в этой сфере.

Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Веселов презентовал данные по охвату и потреблению цифрового контента в России. По его словам, 102 млн граждан ежедневно проводят в Сети примерно 4 часа 30 минут. При этом более половины времени пользователи тратят на видео, социальные сети и мессенджеры. Кроме того, Веселов отметил растущее влияние маркетплейсов, ежемесячный охват которых составляет 79% от всего населения России, а ежедневный — 48%.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «МАЕР ГРУПП» Алексей Ляскало рассказал о разработке стандарта рекламы с традиционно-ценностным содержанием. Работа над проектом велась по поручению президента РФ. По словам Ляскало, данный стандарт позволит эффективно интегрировать в коммерческую рекламу такие общественно-полезные образы, как многодетная семья, уважение к старшим, спорт, здоровый образ жизни и не только.

Заместитель гендиректора АНО «Институт развития интернета» по социальной рекламе Андрей Воронков рассказал о деятельности оператора социальной рекламы, функции которого осуществляет Институт развития интернета. В 2024 году особое внимание было уделено теме семьи и семейных ценностей. По этой тематике реализовано 27 рекламных кампаний.

В этом же году был реализовали новый формат — геореклама, с её помощью пользователи «Яндекс Карт» при построении маршрута могут увидеть рекламу точек штабов помощи СВО #Мывместе. Кроме того, для подрастающего поколения запустили георекламу молодёжных центров. В 2025 году ключевыми тематиками рекламы стали патриотизм, семейные ценности, безопасность, забота о здоровье, поддержка людей с инвалидностью, изменение отношения к людям с ОВЗ.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный директор «Национальной медиа группы» (НМГ) Светлана Баланова заявила, что телевидение остаётся ключевым элементом гибридной медиасферы и играет основную роль в донесении информации. По её словам, на данный момент происходит глубокая трансформация медиасреды, в которой больше не существует отдельных направлений. Есть единая гибридная среда, которая позволяет пользователям получать информацию и эмоциональную разгрузку.