Вашингтон, 12 апреля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Переговоры представителей США и Украины по сделке о полезных ископаемых в Вашингтоне прошли в атмосфере антагонизма, сообщило 12 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.

Global Look Press/Boris Roessler/dpa

Вероятность того, что в переговорах произойдёт прорыв, невелика, отметили собеседники журналистов.

«Атмосфера переговоров — очень антагонистическая», — сказал источник агентства.

Переговоры носили технический характер, но американская сторона предложила расширить сделку, что и вызвало напряжение, заявил источник агентства в минфине США. В частности, представители США, по этим данным, заявили о желании получить контроль над газопроводом, через который ранее поставлялся в Европу российский газ.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский сам предложил американцам полезные ископаемые Украины в обмен на военную помощь. Дональд Трамп после возвращения на пост президента США заявил, что Вашингтон получит ресурсы Украины в обмен на уже оказанную помощь. Также США отказались в рамках данной сделки предоставлять Киеву гарантии безопасности.

Зеленский отказывался заключать с США сделку по ресурсам дважды: во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев, а также во время посещения Белого дома, где глава киевского режима спровоцировал перепалку с Трампом.

24 марта президент США заявил, что Вашингтон и Киев согласовали соглашение и вскоре подпишут его. При этом 30 марта он отметил, что Зеленский затягивает подписание соглашения, планируя отказаться от сделки. Если так и произойдёт, у главы киевского режима будут очень большие проблемы, сказал Трамп.

Обозреватели американской газеты The Wall Street Journal ранее отметили, что руководство Украины не хочет принимать условия сделки по добыче полезных ископаемых, навязываемые США, чтобы не лишиться контроля над ресурсами страны.