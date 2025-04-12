Москва, 12 апреля, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Российский экипаж МКС в составе Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Кирилла Пескова поздравил россиян с Днем космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Госкорпорация «Роскосмос»

«Дорогие соотечественники! Мы, космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, от всего сердца поздравляем вас с Днем космонавтики!» — сказал Овчинин в видеозаписи, распространенной госкорпорацией.

По словам Вагнера, миллионы мальчишек и девчонок мечтали стать космонавтами после полета Юрия Гагарина, а Россия всегда славилась талантами и «благодаря подвигу десятков тысяч мужчин и женщин страна стала первой в космосе».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959023" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российский экипаж МКС поздравляет с Днём космонавтики!

Космонавты отметили, что в России космос всегда был больше чем профессия. Экипаж поблагодарили всех работников отрасли, пожелав им успехов и новых побед.