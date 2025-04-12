Москва, 12 апреля, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Украинские формирования в течение прошедших суток пять раз нанесли удары по российским энергетическим объектам. Об этом 12 апреля сообщило Министерство обороны России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Атакам подверглись объекты энергетики в Запорожской и Курской областях, а также Краснодарском крае.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договорённостей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы пять атак ВСУ на объекты российской энергетики», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

В Запорожской области ночью 11 апреля в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 35 кВ «Чубаревка» повреждения получил трансформатор. Без электроснабжения остались почти 1650 человек в пяти населённых пунктах.

12 апреля в Краснодарском крае в результате атаки украинского дрона была повреждена контактная сеть в районе железнодорожной станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги. Это привело к остановке двух пассажирских поездов.

В Курской области 11 апреля ВСУ намеренно обстреляли энергообъект «Кондратовка». Из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения остались промышленные предприятия в Беловском районе.

Также из-за обстрелов 12 апреля отключилась высоковольтная линия 110 кВ «Белая ― Рыбинские Буды», оставив без электроснабжения почти 19,4 тыс. человек в Обоянском и Беловском районах. Кроме того, обрыв проводов из-за таки ВСУ привёл к отключению высоковольтной линии 110 кВ «Южная». В ходе осмотра под ВЛ обнаружили обломки украинского ударного БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля ВСУ нанесли пять ударов по объектам энергетики в Луганской Народной Республике, Брянской, Курской и Запорожской областях. В Брянской области в результате обстрела энергообъекта «Россетей» из-за обрыва провода в пролёте опор произошло отключение высоковольтной линии, часть потребителей осталась без электроснабжения. В Запорожской области вследствие атаки ударного дрона на электроподстанцию вышел из строя трансформатор, без электричества остались более 7 тыс. человек.

10 апреля украинские формирования в нарушение установленного моратория совершили 11 атак на объекты российской энергетики.

18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, сразу же отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов. При этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края.

Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России. По данным Минобороны, Киев с момента соглашения проигнорировал запрет более 60 раз.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия передаёт США сведения о нарушениях моратория на удары по объектам энергетики со стороны киевского режима.