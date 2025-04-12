Москва, 12 апреля, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий опубликовал кадры с Индийским океаном, снятые на борту Международной космической станции (МКС), в своём Telegram-канале.

Telegram/Космонавт Алексей Зубрицкий

«Делюсь с вами видом из американского сегмента модуля «Купол» на Индийский океан», — написал Зубрицкий.

Обзорный модуль «Купол» в американском сегменте станции, состоящий из семи прозрачных иллюминаторов, предназначен для наблюдения за поверхностью Земли, космическим пространством и работающими снаружи людьми или техникой. Его установили на МКС в 2010 году.

Как сообщало ИА Регнум, Зубрицкий прибыл на орбиту 8 апреля в составе 73-й длительной экспедиции. Вместе с ним корабль «Союз МС-27» доставил на МКС космонавта Сергея Рыжикова и американского астронавта Джонатана Кима.

Бывший лётчик ВВС Украины Зубрицкий перешёл на службу в российскую армию в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России. Киевский режим долго не вспоминал о лётчике, однако в марте этого года заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы. Украинский суд признал уроженца Запорожской области «предателем» и «дезертиром», а также конфисковал его имущество.

По словам политолога Никиты Ляховецкого, пример Зубрицкого говорит о бессилии киевского режима и о том, что у Украины нет никакой космонавтики. Дети в этой стране не могут мечтать ни о космосе, ни об открытиях. А единственный шанс для украинца стать космонавтом — это быть с Россией, тогда как быть с Украиной — значит умереть за амбиции главы киевского режима Владимира Зеленского, добавил он.