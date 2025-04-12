Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прилетит в Москву для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто, прошедшей в турецкой Анталье.

РИА Новости/Александр Кряжев Президент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро

«Мы готовимся к визиту президента Мадуро. Мы будем признательны, если он будет с нами в День Победы», — отметил дипломат.

Лавров также уточнил, что визит Мадуро в Москву станет отличной возможностью для президентов обсудить двусторонние вопросы и международную ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, ранее в российском МИД сообщили, что в Москву на День Победы собираются приехать президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и лидеры других государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что все иностранные лидеры, которые приедут в Москву 9 мая, будут присутствовать на мероприятии по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также на военном параде. С некоторыми из гостей у президента Владимира Путина состоятся двусторонние встречи, в частности, ожидается отдельный визит председателя КНР Си Цзиньпина, отметил Песков.