Москва, 12 апреля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Предложение спецпосланника президента США Кита Келлога разделить Украину на зоны контроля между европейскими странами и Россией чревато обострением украинского конфликта. Об этом 12 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh Спецпосланник президента США Кит Келлог

«Сохранение там зоны милитаризации, формирование радикально настроенных элементов — это один из вариантов заморозки, который через какое-то время может быть реализован через новый уровень эскалации», — сказал Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв. Live».

По его словам, подобный сценарий позволит Киеву восстановить военный ресурс, проанализировать полученный за время проведения спецоперации боевой опыт и при поддержке Британии подготовить новых бойцов.

Ранее 12 апреля газета The Times сообщила, что спецпосланник американского лидера предложил план разделения Украины, сравнив его с разделением Берлина после Второй мировой войны. По мнению генерала, войска Великобритании, Франции и России разместятся в разных частях страны. Англо-французские войска — к западу от Днепра, включая Киев, а российские — в других регионах.

Затем Келлог обвинил СМИ в искажении его слов о зонах контроля на Украине, уточнив, что он не имел в виду раздел страны. Спецпосланник пояснил: на самом деле речь шла о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела он имел в виду зоны ответственности союзных сил. При этом участие США в данном случае не подразумевается.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф 11 апреля предложил главе Белого дома Дональду Трампу самый быстрый способ прекратить огонь на территории Украины — признать суверенитет России над ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями. Келлог раскритиковал данную инициативу, заверив, что Украина никогда на это не согласится.

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 11 апреля в Санкт-Петербурге завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа. Беседа длилась более четырёх часов. Обсуждались, в частности, вопросы урегулирования украинского конфликта. Уиткофф передал российскому лидеру послание Трампа. Путин, в свою очередь, озвучил через него вопросы Москвы, связанные с конфликтом.