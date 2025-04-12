Москва, 12 апреля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Московские предприятия производят много важного и уникального для освоения космоса ― от электронных компонентов до ракетоносителей и ежегодно наращивают темпы производства и расширяют ассортимент. Об этом 12 апреля сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

«Сегодня Москва ― центр ракетно-космической отрасли России. В городе работают свыше 40 ведущих исследовательских институтов, научно-технических центров, лабораторий, а также компаний-производителей», ― написал мэр в Telegram-канале.

На официальном сайте мэра Москвы отмечено, что в прошлом году одна из компаний представила сразу десять новых продуктов и провела три успешных запуска с выведением на орбиту и введением в эксплуатацию 51 космического аппарата. Также производитель создал для школьников конструктор, позволяющий освоить азы спутникостроения и блочного программирования.

Не имеют аналогов в мире и инновационные разработки резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Компания создала первый зондовый микроскоп. Он запущен на орбиту Земли в составе аппарата «Нанозонд-1» для анализа космической пыли и воздействий солнечного ветра.

Собянин также поздравил с Днём космонавтики работников и ветеранов этой сферы деятельности и поблагодарил их за высокий профессионализм, энтузиазм и большой вклад в сохранение и укрепление позиций России как космической державы.

Мэр столицы назвал «одним из величайших событий в мировой истории» первый полёт человека в космос.

«Юрий Гагарин воплотил мечту миллионов жителей планеты о путешествии к звездам, и это стало результатом прорывного труда выдающихся отечественных ученых, конструкторов и инженеров», — подчеркнул Собянин.

Он добавил, что перед российской ракетно-космической отраслью стоят новые масштабные задачи и московская промышленность играет в их решении «огромную роль».

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля поздравления с Днём космонавтики работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли направил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что легендарный старт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества.

Путин подчеркнул, что в настоящее время ракетно-космический комплекс решает целый ряд важных и сложных задач по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением спецоперации.

Также российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков с МКС поздравили всех с Днём космонавтики, пожелали соотечественникам благополучия и радости от побед в космосе. Вагнер отметил, что сегодня дети вновь проявляют всё больший интерес к космонавтике. Он подчеркнул, что Россия всегда славилась талантами, стала первой в космосе.

Эксперт ЭИСИ, кандидат исторических наук Александр Рудаков в разговоре с ИА Регнум заявил, что спустя 60 лет после исторического события — первого полёта человека в космос — Россия продолжает утверждаться в качестве великой космической державы.