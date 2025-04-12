Москва, 12 апреля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Легендарный старт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется эпохальным событием XX столетия и великим триумфом Отечества, отметил в своей поздравительной телеграмме работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли президент Владимир Путин.

Борис Клипиницер/ТАСС

Этот праздник объединяет все поколения граждан страны, отметил глава государства, поздравляя работников и ветеранов отрасли с Днём космонавтики.

«Мы искренне гордимся прославленной плеядой выдающихся учёных, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов — настоящих патриотов и подвижников, стоявших у истоков национальной космической программы», — написал Путин.

В настоящее время ракетно-космический комплекс страны решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации оборонных программ, в том числе связанных с проведением СВО, отметил президент.

«Освоение Вселенной, использование космических систем — сфера высочайшей глобальной конкуренции. И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперёд, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы, цифровые и ядерные технологии, работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями», — написал глава государства.

Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста экономики, обеспечения технологического суверенитета России и повышения качества жизни людей, добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 апреля российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков с МКС поздравили всех с Днём космонавтики, пожелали соотечественникам благополучия и радости от побед в космосе.

Эксперт ЭИСИ, кандидат исторических наук Александр Рудаков в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что спустя 60 лет после первого полёта человека в космос Россия продолжает утверждаться в качестве великой космической державы.